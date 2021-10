Ny studie: Vaksinane vernar godt mot alvorleg covid-19

utenriks

Forskinga er utført av Epi-Phare, ei uavhengig forskingsgruppe som samarbeider tett med franske styresmakter.

Opplysningar om 22 millionar menneske over 50 år inngjekk i undersøkinga. Personane vart «matcha» i par med same alder, kjønn og med bustad i same region – men der den eine var fullvaksinert og den andre uvaksinert.

Resultata viste at dei vaksinerte hadde 90 prosent lågare sannsyn for å bli innlagde på sjukehus og døy av covid-19. Vaksinane fungerte tilsynelatande nesten like godt mot deltavarianten som tidlegare virusvariantar.

Vaksinane gav 92 prosents vern mot deltavarianten for personar mellom 50 og 75 år, og 84 prosents vern for dei som var eldre.

Vernet mot deltavarianten er likevel berre undersøkt over ein periode på éin månad. Epi-Phare ønskjer å utvide dette med tal for to månader til.

Det er koronavaksinane til Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca som har inngått i studien. Resultata stadfestar tidlegare funn gjort i Israel, USA og Storbritannia.

Undersøkinga i Frankrike tyder på at vaksinane gir godt vern mot alvorleg sjukdom òg fem månader etter vaksinasjonen.

