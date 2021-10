New Zealand forlengjer koronatiltak

utenriks

Den største byen i landet Auckland vart underlagd restriksjonar etter at det vart avdekt eitt enkelt koronatilfelle 18. august. Sidan har talet på smittetilfelle auka til 1.573.

Byen, med tilgrensande regionar, blir derfor underlagt restriksjonar i minst tre dagar til, opplyste statsminister Jacinda Ardern måndag.

– Delta er ein annleis og vanskelegare motstandar. Vi må halde oppe restriksjonar for å hindre viruset i å spreie seg, sa ho.

Planen om å gjenopne skulane i Auckland 18. oktober kjem ikkje til å bli gjennomført, la ho til.

Chris Hipkins, utdanningsminister med ansvar for koronainnsatsen i landet, sa at regjeringa vil gjere det obligatorisk med koronavaksinar for tilsette i utdannings- og helsesektoren.

Rundt 48 prosent av befolkninga er fullt vaksinert.

