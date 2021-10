IS-topp arrestert av Irak på tyrkisk område

utenriks

Sami Jassem al-Jaburi var nestleiar under tidlegare IS-leiar Abu Bakr al-Baghdadi, som vart drepen i eit amerikansk angrep i oktober 2019. Han fungerte òg som finansministeren i gruppa.

Iraks statsminister Mustafa al-Kadhemi opplyste måndag at Jaburi vart arrestert av etterretningstenester utanfor Iraks grenser.

Kompleks operasjon

Kadhemi karakteriserte arrestasjonen som «ein kompleks ekstern operasjon», men han opplyste ikkje kva land Jassem vart arrestert i eller kven som medverka under aksjonen.

Først seinare på dagen stadfesta irakiske styresmakter at han vart teken på tyrkisk område.

Det er uklart om tyrkiske styresmakter var involverte i operasjonen. Regjeringa i Ankara har ikkje kommentert arrestasjonen.

Ettersøkt

Jaburi har i mange år vore ettersøkt av amerikanske styresmakter for rolla si i finansieringa av IS' operasjonar. I 2015 vart han klassifisert som ein spesielt ettersøkt terrorist, og det vart lova ut ei påskjønning på fem millionar dollar for arrestasjonen av han.

Den irakiske regjeringa erklærte siger over jihadistane seint på året i 2017 etter ein langtrekt militær offensiv som vart sterkt støtta av USA og ein koalisjon av andre land. Ein tenestemann frå koalisjonen seier at IS er pressa økonomisk og at gruppeverksemda i Irak er svært avgrensa og lokal.

Men såkalla sovande celler av IS-krigarar angrip frå tid til annan mål i Irak, både tryggingsstyrkane og sivile.

