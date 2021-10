IMF: Framleis ikkje klart om Georgieva beheld leiarvervet

utenriks

Ei gransking i regi av eit advokatfirma har konkludert med at Georgieva manipulerte data i favør av Kina medan ho hadde ein høgtståande posisjon i Verdsbanken, før ho overtok leiarvervet i IMF for to år sidan.

Både Verdsbanken og IMF startar årsmøta sine måndag. Møta varer ut veka.

IMFs styre møtte i helga representantar frå advokatfirmaet WilmerHale. Styret møtte òg Georgieva i helga «med mål om å konkludere i saka innan kort tid»; heiter det i ei fråsegn frå IMF natt til måndag norsk tid.

