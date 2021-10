EUs legemiddelbyrå vurderer ny koronamedisin

utenriks

Det sveitsiske legemiddelfirmaet Roche har sendt ein søknad om godkjenning av antistoffbehandlinga si Ronapreve, seier EMA måndag.

Legemiddelet kan givast til personar i alderen tolv år og eldre som er smitta med koronaviruset og som har høg risiko for alvorleg sjukdom. Produsentane seier det òg kan brukast på personar som er i fare for å bli smitta fort, til dømes fordi dei bur i same husstand som ein smitta person.

Førebels har berre legemiddelet Remdesivir vorte godkjent av EU til behandling av koronapasientar. I tillegg er tre andre legemiddel allereie til vurdering.

