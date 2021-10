Britisk politi avsluttar granskinga av prins Andrew

utenriks

Saka vart reist i Storbritannia av Virginia Giuffre. Ho peika på at ho hadde vorte utsett for overgrep då ho var tenåring. Politisjefen i London, Cressida Dick, sa den gong at ingen er heva over lova og at politiet vil granske saka.

I ei fråsegn frå politiet måndag heiter det at dokumentet som vart offentleggjort i august i år som ledd i ei amerikansk sivil rettssak, har vorte gjennomgått på britisk side. Konklusjonen er at politiet ikkje kjem til å gjere noko meir i denne saka, heiter det.

Giuffre hevdar at den amerikanske forretningsmannen Jeffrey Epstein regelmessig forgreip seg på henne og lånte henne ut som eit sexobjekt til «mektige menn». Ho peika på at prins Andrew utsette henne for seksuelle overgrep i London-bustaden til Ghislaine Maxwell, Epsteins høgre hand.

Maxwell sit fengsla i New York fram til saka om menneskesmugling og medverknad til overgrep kjem opp for retten. Epstein tok livet av seg i fengsel i 2019.

