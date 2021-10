Statistisk byrå: Nesten 50.000 koronadødsfall i Russland i august

utenriks

Det er dobbelt så mange som offisielle tal viser. Talet vart offentleggjort fredag kveld og inneber at byrået har registrert over 400.000 koronarelaterte dødsfall i Russland under pandemien.

Oversikta til styresmaktene viser at 24.661 russarar døydde som følgje av covid-19 i august. Denne oversikta inneheld berre dødsfall der viruset er fastslått å vere den primære dødsårsaka etter ein obduksjon.

Rosstat bruker ein breiare definisjon av koronarelaterte dødsfall.

Talet på smittetilfelle er aukande i Russland. I august vart det sett fleire rekordar i talet på koronarelaterte dødsfall.

(©NPK)