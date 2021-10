OECD jublar over oppslutning om skattereform

utenriks

– Dette er ein stor siger for effektiv og balansert multilateralisme, seier generalsekretær Mathias Cormann i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Uttalen fredag kjem etter eit døgn der både Irland, Estland og Ungarn har sagt ja til avtalen. Dermed omfattar han alle EU-landa, og til saman 136 av landa i verda.

I sommar sa G7-landa og G20-landa ja.

Blant dei som framleis ikkje vil signere, er Kenya, Nigeria, Pakistan og Sri Lanka.

150 milliardar dollar meir

Avtalen skal sikre at multinasjonale selskap ikkje kan sleppe unna skatt ved å etablere seg i land med lågare selskapsskatt enn andre.

Ifølgje OECD kan ein minimumsskatt på 15 prosent auke dei globale skatteinntektene med 150 milliardar dollar i året, tilsvarande 1.300 milliardar kroner.

Fredag kunngjorde Ungarn at landet sluttar seg til avtalen, som det siste landet i EU.

Biden pådrivar

USAs president Joe Biden har vore blant pådrivarane for avtalen, og finansminister Janet Yellen sa fredag at avtalen er ein stor siger for økonomisk diplomati, unik for sin generasjon.

Ungarn nølte lenge med å seie ja. Landet ønskte først forsikringar om at han ikkje ville skade økonomien i landet.

– Det har komme eit kompromiss som gjer at vi kan bli med heilhjarta. Ungarn kan hente inn den globale skatten ved å bruke ei målretta løysing, sa finansminister Mihaly Varga fredag.

Dagen før kunngjorde både Irland og Estland at dei sluttar seg til avtalen.

(©NPK)