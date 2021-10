Nesten alle amerikanarar meiner spreiing av desinformasjon er eit problem

utenriks

Det går fram av ei meiningsmåling laga av The Pearson Institute og The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

95 prosent av deltakarane meiner at desinformasjon er eit problem når dei prøver å få tak i viktig informasjon. Rundt halvparten legg ein stor del av skulda på den amerikanske regjeringa, og om lag 75 prosent peikar på dei som bruker sosiale medium og på teknologiselskapa.

Likevel seier berre to av ti amerikanarar at dei er svært bekymra for at dei sjølv har spreidd feilinformasjon. Nokre fleire, om lag seks av ti, er likevel bekymra for at venner og familiemedlemmer er ein del av problemet.

