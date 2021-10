Muratov seier han ville gitt fredsprisen til Navalnyj

utenriks

– Eg ville ha stemt på personen som veddemålsagentane satsa på, men eg trur at den personen har alt framfor seg. Eg refererer til Aleksej Navalnyj, seier Muratov.

Han seier òg at han enno ikkje har teke stilling til om han reiser til Oslo for å få fredsprisen, samtidig som han viser til koronapandemien.

Det var eit stort presseoppbod då Muratov kom med dei første utsegnene sine til pressa i Moskva fredag, få timar etter at han og filippinske Maria Ressa vart tildelt Nobels fredspris for innsatsen sin for ytringsfridommen.

Muratov uttalte tidlegare fredag at prisen ikkje er til han, men til journalistkollegaen Anna Politkovskaja, som vart drepen for 15 år sidan, og dessutan til fem andre journalistar i Novaja Gazeta som har vorte drepne.

Muratov er blant grunnleggjarane av Novaja Gazeta, og er òg redaktøren til avisa.

I eit intervju med Telegram-kanalen Podyom seier Muratov:

– Eg ler. Eg venta ikkje dette i det heile. Det er galskap her.

