Kina fordømmer fransk besøk på Taiwan

utenriks

Kinesiske styresmakter fordømmer besøket og seier at delegasjonen med franske senatorar undergrev forholdet mellom Kina og Frankrike.

Taiwan er eit sjølvstyrt demokrati, som berre er anerkjent som eit eige land av eit fåtal nasjonar.

Den franske delegasjonen kom til øya onsdag. I ein tale torsdag kalla den tidlegare franske forsvarsministeren Taiwan for eit «land». Det skjedde etter eit møte med Taiwans president Tsai Ing-wen der Richard vart tildelt ein taiwansk fortenestmedalje.

Fredag følgde han opp ved å seie at øya ikkje burde bli hindra i å bruke namnet Taiwan internasjonalt i staden for det kinesiske namnet Taipei.

Kina reagerer kraftig både på besøket og omgrepsbruken. Ein talsmann for utanriksdepartementet i Beijing, Zhao Lijian, sa fredag at Richard kom med uttalen for å fremje sine eigne interesser.

Zhao sa òg at det å bruke omgrepet «land» er eit klart brot på internasjonal praksis, og han bad samtidig Frankrike respektere den kinesiske suvereniteten og territorielle integritet.

Konflikten om statusen på øya har spissa seg til den siste tida, og nyleg passerte eit britisk krigsskip for første gong gjennom Taiwansundet, til sterke kinesiske protestar. Amerikanske krigsskip har ved fleire høve gjorde det same.

