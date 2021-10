Google vil hindre at klimafornektarar tener reklamepengar

utenriks

I nye retningslinjer for annonsørar, utgivarar og folk som lagar YouTube-videoar, varslar Google at dei vil forby det å tene pengar på innhald som bryt med «veletablert vitskapeleg konsensus rundt eksistensen og årsakene» til klimaendringane, heiter det i ei fråsegn frå selskapet.

– Dette omfattar innhald som omtalar klimaendringar som tøys eller svindel, påstandar som nektar for at langtidstrendane viser at det globale klimaet blir varma opp, og påstandar som nektar for at utslepp av drivhusgassar og menneskeleg aktivitet bidreg til klimaendringane, skriv Google.

Google seier dei skal sjå på konteksten påstandane blir fremja i, og dei ønskjer å skilje mellom innhald som slår fast at slike påstandar er sanne og innhald som handlar om eller diskuterer slike påstandar.

Retningslinjene vil ta til å gjelde i november.

