utenriks

Polens grunnlovsdomstol har slått fast at nokre av EUs lover er i strid med Grunnlova i landet. Det vekkjer oppsikt i Brussel og resten av EU.

– Det er veldig alvorleg. Det er risiko for ei de facto utmelding av Polen, siger Frankrikes EU-minister Clement Beaune.

Han legg til at han ikkje ønskjer at Polen skal forlate unionen, men framhevar at rettsavgjerda er eit angrep på EU.

