Tass: Russland vurderer etablering av ny marineflåte i nord

– Danninga av ein ny marinestruktur, den russiske arktiske flåten, er no til vurdering. Det dreier seg om ei separat eining innan marinen. Hovudoppgåva blir å vareta tryggleiken for Den nordlege sjøruta og den arktiske kysten i ansvarsområdet for Nordflåten og Stillehavsflåten, seier kjelda til Tass.

Han seier at etableringa av ein arktisk flåte vil gjere marinens Nord- og Stillehavsflåter i stand til å fokusere på å løyse kamprelaterte oppdrag, slik formålet med dei har vore.

Den nordlege sjøruta er ei nemning på hovuddelen av Nordaustpassasjen. Passasjen går forbi Nord-Noreg, Sibir og til Stillehavet.

Når varmare vêr fører til mindre sjøis, blir det lettare å segle gjennom Nordaustpassasjen og andre deler av Arktis. Dette er ein av grunnane til at Russland rettar merksemd mot Den nordlege sjøruta.

