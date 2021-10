Schumer håpar på semje om å heve gjeldstaket i USA

utenriks

Demokratane i Senatet heldt fram samtalane seint på kvelden onsdag etter at Republikanarane sin leiar Mitch McConnell tidlegare la fram eit tilbod om å heve gjeldstaket til desember.

Like etter midnatt lokal tid gjekk Schumer på talarstolen. Tonen hans var positiv, skriv Washington Post.

– Vi har god framgang. Vi er ikkje i mål enno, men eg håpar vi kan semjast i morgon, sa demokraten.

– Eg er glad for at Mitch McConnell endeleg har sett lyset. Republikanarane har endeleg gjort det rette, og no har vi i det minste eit par månader på oss til å få i stand ei permanent løysing, sa senator Bernie Sanders.

McConnells forslag til mellombels løysing kom onsdag ettermiddag, halvanna veke før fristen 18. oktober går ut. Planen hans vil gjere det mogleg å vedta ei hasteforlenging så fort som mogleg. Det vil førebels utsetje problemet til desember, men gi Demokratane tid nok på seg til å førebu ei meir langsiktig løysing.

Å heve gjeldstaket betyr at det vil vere mogleg for staten å oppta ny gjeld og betene tidlegare lån fram til desember.

Utan semje mellom dei to partia vil det vere risiko for at USA mislegheld statsgjelda, med kaos i dei internasjonale finansmarknadene og tapt kredittverdigheit som resultat. Gjeldstaket har sidan i sommar vore på 28.400 milliardar dollar.

(©NPK)