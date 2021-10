Nye rettssaker mot dei siste nazistane

utenriks

Walther får piggane ut når han høyrer kritikk mot tyske domstolar som stiller eldre overlevande nazistar for retten – sjølv om det er snakk om personar over 90 år.

– Straffeforfølging av eldre menn og kvinner blir på ein eller annan måte sett på som problematisk – sjølv om det dreier seg om rundt 1.000 eller 5.000 drap der dei skulda deltok aktivt. Dette dreier seg rett og slett om å få rettferd, understrekar den tyske advokaten.

Torsdag representerer Walther offer og pårørande i ei ny rettssak. 100 år gamle Josef S. er skulda for medverknad til at 3.518 fangar vart drepne mellom 1942 og 1945 i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

«Ondskapens sekretær»

I førre veke skulle 96-årige Irmgard Furchner møte i retten, tiltalt for å ha medverka til drap på over 10.000 menneske i konsentrasjonsleiren Stutthof i tyskokkuperte Polen i åra 1943 til 1945.

Furchner, som gjekk under namnet «ondskapens sekretær», dukka likevel ikkje opp. Ho hadde prøvd å stikke av. Seinare same dag vart ho arrestert og teken med til retten. Ho vart òg varetektsfengsla.

Denne veka vart ho lauslaten frå varetektsfengselet – under fleire vilkår. Rettssaka mot henne held fram.

Nürnbergprosessen

For 75 år sidan vart Nürnbergprosessen avslutta. Det var rettssakene mot dei leiande tyske nasjonalsosialistane etter andre verdskrigen. Rettssakene vart gjennomførte av dei allierte i den tyske byen Nürnberg frå november 1945 til oktober 1946.

Dei første åra etter krigen hadde tyskarane generelt ein motvilje mot å forfølgje tidlegare nazistar. Dermed heldt mange av nazistane fram i viktige administrative stillingar.

Tyskarane var først og fremst opptekne av å byggje opp att landet. Mange ville heller ikkje ta inn over seg dei brotsverka som var gjort – og Nürnberg-rettssakene vart av mange sett på som «sigerherranes rettferd».

– For 30–40 år sidan brukte påtalemakter og dommarar alle slags påskot for å leggje bort saker – eller til å frifinne folk for nazibrotsverk, seier Walther.

Men slik praksis har ingenting å gjere med lov og rettferd, legg han til.

Foreldingsfristen vart oppheva

Den tyske Forbundsdagen oppheva foreldingsfristen i 1979. Dermed var ikkje drap gjort for over 20 år sidan lenger forelda. Det førte til at ei rekkje nye rettssaker mot krigsforbrytarar frå nazi-tida kom opp.

No er det i hovudsak personar som tente som ein del av Adolf Hitlers utryddelsesmaskin, som må svare for seg i retten – sjølv om dei altså har vorte svært gamle.

Har krav på rettferd

Walther er ein av dei som har ført ei rekkje saker mot dei siste overlevande nazistane i Tyskland.

Walther representerer overlevande og slektningane deira. Walther har jobba heile livet som aktor og dommar. I dag bruker 78-åringen pensjonisttilværet til å skaffe etterlatne og overlevande rettferd.

– I tillegg til dei pårørande til dei drepne, har tallause familiar – sjølv om dei vart heilt utslettet – rett til denne rettferda. Sjølv om ho kjem seint, seier han.

Forferdelege forhold

Leiren Sachsenhausen, der tiltalte Josef S. var korporal, låg omtrent 30 kilometer nord for Berlin. Rundt 200.000 fangar vart haldne fanga der mellom 1936 og 1945, hovudsakleg opposisjonelle, jødar og homofile.

Titusenvis av innsette døydde som følgje av hardt tvangsarbeid, drap, medisinske eksperiment, svolt eller sjukdom før leiren vart frigjord av sovjetiske soldatar.

Josef S, som i dag bur i Brandenburg, har nekta å komme med offentlege kommentarar til rettssaka. Han var 21 år i 1942.

– Dei høgare rangerte offiserane er døde … berre dei med lågare rang kan teoretisk sett framleis vere i live i dag, seier Walther.

Viktig avskrekking

Den tyske advokaten har samla vitneskildringar frå heile verda. Det er desse som har gjort dei siste rettssakene mogleg.

Medan Walther framleis var sorenskrivar, fremja han saka som førte til domfellinga av ukrainskfødde John Demjanjuk i 2011. Demjanjuk (90) var tidlegare fengselsvakt i Sobibor, som var ein tysk utryddingsleir i Søraust-Polen. Demjanjuk vart dømt for å vere ein medhjelpar til drapet på rundt 28.000 jødar der.

Sidan den gong har domstolane kunngjort fleire dommar med den grunngivinga at tiltalte tente som ein del av den nazistiske drapsmaskina – og ikkje for drap eller råskap direkte knytt til den enkelte skulda.

Walther meiner rettssakene frå Nazi-Tyskland verkar som verdifull avskrekking sjølv i dag.

– Det er alltid ei påminning for notida – at det er handlingar ein ikkje kan delta i, understrekar han.

