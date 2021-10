Mot kommunistisk sorti i tsjekkisk val

utenriks

Det blir i så fall første gong sidan andre verdskrigen at det tidlegare statsberande partiet imellom 1948 og 1989 ikkje blir representert i parlamentet.

– Veljarmassen til partiet er anten døyande eller på veg til eit anna parti. Kommunistane er openbert ikkje i stand til å fornye seg på ein måte som gjer at dei overlever, seier analytikar Otto Eibl ved Masarykuniversisetet i Brno til AFP.

Kjem ikkje tilbake

Otto Eibl trur ikkje det er nokon veg tilbake viss kommunistane ryk ut i valet som blir halde fredag og laurdag.

– Kjem dei ikkje inn i parlamentet no, blir det siste stopp for kommunistane, seier han.

Meiningsmålingane viser at kommunistane er langt under oppslutninga på 5 prosent som må til for å bli representert. Partiet slit med å fengje veljarar som er fødde etter fløyelsrevolusjonen. Truverdet som eit parti langt ute på venstresida, er svekt etter ein uheldig allianse med den skandaleomspunne milliardæren Andrej Babis. Kommunistane er støtteparti for mindretalsregjeringa til statsminister Babis.

Skuldingar mot Babis

Det er tre år sidan kommunistane sa ja til å støtte alliansen mellom det populistiske Ja-partiet leidd av Babis og venstreorienterte sosialdemokratar. Statsministeren som vart steinrik på jordbruksprodukt og kjemikaliar, slit no med avsløringar i dei såkalla Pandora-papira. Babis blir skulda for å ha stua unna pengar i skatteparadis.

Støtta til Babis er det næraste kommunistane har vore makt sidan regimet vart kasta i 1989, men det kan òg ha vorte den politiske svanesongen til partiet.

– Ved å i praksis gå inn i regjeringa, mistar kommunistane truverd som opposisjonsparti. No finst det andre og meir aktive protestparti. I tillegg har Babis stole pensjonistveljarane, seier analytikar Josef Mlejnek ved Charlesuniversitetet i Praha.

Tystar

Babis, som sjølv er tidlegare kommunist og oppført som hemmeleg polititystar på 80-talet, har begeistra veljarane med løfte om høgare pensjon.

Valkampen er òg prega av ein viral video med emneknaggen #farewellcomrades. Klippet viser ein uendeleg lang kø for matkupongar under det tidlegare kommunistregimet i Tsjekkoslovakia.

Leiaren for det høgreorienterte Fridomspartiet klemmer ein av tilhengjarane sine under den tsjekkiske valkampen.

