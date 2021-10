Finland stansar Moderna-vaksinasjon av menn under 30

utenriks

Det stadfestar Institutet för hälsa og välfard (THL), tilsvarande det norske Folkehelseinstituttet, på ein pressekonferanse torsdag, ifølgje Yle.

– For det meste er myokarditt (hjartemuskelbetennelse) ein mild, forbigåande sjukdom som krev oppfølging i eit par dagar, seier direktør Mika Salminen i THL.

Han seier det er størst risiko for unge menn etter andre dose, men seier det er rapportert færre tilfelle i Finland enn til dømes Noreg.

– Av denne grunnen, i samsvar med varsemdsprinsippet, instruerer THL at Moderna-vaksine ikkje skal givast til menn og gutar under 30 år førebels, men at dei heller skal ta Pfizer-vaksine, seier Salminen.

Viss dei allereie har fått Moderna som første dose, kan den andre dosen vere Pfizer.

– Det er framleis viktig at andre dose blir teke, understrekar Salminen.

Danmark og Sverige opplyste i onsdag at dei stansar Moderna-vaksinasjonen av unge på grunn av den auka risikoen for betennelse i hjarteposen og hjartemuskelen.

I Noreg gjekk helsestyresmaktene ut med ei tilråding om at menn under 30 tek Pfizer-vaksinen i staden for Moderna.

Hjartebetennelse er ein sjeldan biverknad frå mRNA-vaksinar. Risikoen er størst blant yngre, spesielt blant unge menn. Risikoen for å utvikle dei sjeldne symptoma er òg til stades ved Pfizer/Biontech-vaksinen, men den er noko høgare for dei som tek Moderna-vaksine, viser nye data.