Den svært strenge abortlova i Texas blir suspendert

utenriks

Avgjerda, som kjem frå ein føderal dommar, er den første smellen i rettsvesenet for lovgivinga, som til no har overlevd ei rekkje forsøk på å felle ho.

– Denne domstolen kan ikkje godkjenne at ein så viktig rett blir fråteken i ein einaste dag til, heiter det i rettsavgjerda frå dommar Robert Pitman.

Sjølv om lova blir suspendert, er det uklart om og eventuelt kor fort aborttilbodet vil bli det same i Texas som før, fordi legar er bekymra for at dei kan bli saksøkte utan ein meir permanent rettsleg avgjerd.

Det er venta at avgjerda vil bli anka til behandling i ein domstol som tidlegare tillét at lova tok til å gjelde.

Forbyr abort i praksis

Lova vart signert av den republikanske guvernøren i delstaten Greg Abbott i mai, og tok til å gjelde i september.

Lova forbyr i praksis abortar etter veke seks, eit tidspunkt der mange ikkje veit at ein er gravid. Det blir ikkje gjort unntak om graviditeten kjem av valdtekt eller incest.

Abortlova skil seg òg frå forsøka til andre delstatar på å skjerpe inn abortlovgivinga ved at ho overlèt til privatpersonar å gå til sivile søksmål mot alle som anten bidreg og legg til rette til, eller får utført, abort.

I praksis betyr det at både legen som gjennomfører inngrepet og drosjesjåføren som køyrer pasienten til klinikken, kan bli saksøkt.

Aborttilbydarane seier at lova har slått ut slik dei frykta.

Planned Parenthood seier talet på pasientar ved klinikkane til selskapet i Texas minka med nesten 80 prosent i dei to første vekene etter at lova tok til å gjelde.

Biden-administrasjonen prøver å felle lova

Det er Biden-administrasjonen som leier det rettslege forsøket på å få lova skrota.

Hovudargumentet er at lova er eit angrep på den grunnlovfesta retten til kvinner til å ta abort.

– Ein delstat kan ikkje forby abortar etter seks veker. Texas visste dette, men ønskte eit forbod etter seks veker uansett, så delstaten tydde til ei uhøyrd ordning som var forma ut for å skremme aborttilbydarar og andre som kunne tenkjast å hjelpe kvinner med å ta i bruk den grunnlovfesta retten sin, sa advokaten til justisdepartementet Brian Netter til domstolen fredag.

Høgsterett

Lova kan bli teke heile vegen til USAs høgsterett.

Høgsterettsavgjerda i saka Roe vs. Wade frå 1973 dannar grunnlaget for abortretten i USA. Høgsterett er meir konservativt sett saman enn på lang tid, og kvinnesaksforkjemparar fryktar domstolen i praksis vil forby abort i USA.

Høgsterett byrjar ein ny periode måndag, og i desember skal han behandle eit forsøk frå delstaten Mississippi på å velte Roe vs. Wade. Om det skjer, står ei lang rekkje delstatar klare med lover som vil forby abort.

Domstolen lét i september vere å vurdere om lov i Texas er i strid med grunnlova eller ei, og lét ho stå. Abortforkjemparar tok avgjerda, fem dommarar mot fire, som eit dårleg teikn.

Seks av dei ni dommarane i USAs fremste domstol er utnemnde av republikanske presidentar, etter at Donald Trump rakk å få godkjent tre høgsterettsdommarar i den eine presidentperioden sin.

