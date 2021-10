20 år sidan USA angreip Afghanistan

utenriks

7. oktober 2001 bomba amerikanske og britiske fly mål knytt til al-Qaida og Taliban-regimet som hadde makta i Afghanistan. Bakgrunnen for angrepet var at Afghanistan var tilhaldsstad for al-Qaida, som stod bak terrorangrepa i USA 11. september same år.

Afghanske opprørarar trappa opp bakkeangrepa sine på Taliban, og berre vel ein månad seinare var islamistane fjerna frå makta. Men «krigen mot terror» til å vare i fleire tiår.

I august i år trekte vestlege styrkar seg ut av landet. Det vestlegstøtta afghanske regimet kollapsa, og Taliban tok tilbake makta i landet.

(©NPK)