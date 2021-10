Vatikanet-domstol frikjenner tidlegare altergut for å ha forgripe seg på yngre gut

utenriks

Det er den første overgrepssaka som blir behandla i domstolen til paven.

Saka gjaldt eit ungdomsseminar for nokre år sidan i Vatikanet for altergutane til paven i alderen 12–18 år. Den dåverande alterguten, som sidan har vorte prest, var skulda for å ha forgripe seg på ein yngre altergut.

Fleire andre var òg tiltalte i saka, skulda for å ha bidrege til å halde lokk på saka. Dei andre vart elles òg frikjende av dei tre dommarane.

Presten nekta for å ha gjort seg skuldig i handlingane. Han sa at påstandane var ugrunna og at dei var eit resultat av sjalusi blant dei andre altergutane for at han sjølv vart utnemnd til prest.

Dommen fall dagen etter at ein knusande fransk rapport konkluderte med at 330.000 barn har vorte utsette for seksuelle overgrep i Den katolske kyrkje i Frankrike dei siste 70 åra.

Pave Frans har tidlegare uttalt at den katolske kyrkja har nulltoleranse for slike overgrep.

