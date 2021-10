Trur Jon Fosse får Nobels litteraturpris i år

utenriks

Nyheitsbyrået AFP set spørsmålsteikn ved om utdelarane av den mest prestisjetunge litteraturprisen i verda vil innfri løfta dei gav då komiteen måtte reise seg etter ein omfattande skittentøyvask.

Løfta handla om å gå utanfor Europa og USA, men også la kvinner bli sterkare representert blant prisvinnarane. Göteborg-Postens kritikar Maria Hymna Ramnehill trur tida er inne for ein dramatikar. Ho peikar på Jon Fosse som sin heitaste kandidat for årets pris.

Tid for Fosse

– Det er på tide med ein dramatikar. Harold Pinter er den siste dramatikaren som har fått prisen. Det skjedde i 2005. Det burde opne for den stadig omtalte Fosse, seier Maria Hymna Ramnehill til NTB.

– Han bør få prisen for breidda si, for å vere så framståande i både poesi, prosa og dramatikk. Men ikkje minst bør han få prisen for det musikalske språket sitt, for rytmen til gjentakingane som gjer at språket held for å kunne gjere dei mørkaste sanningane uthaldelege, meiner ho.

Jon Fosse blir i same andedrag nemnt som indiske Vikram Seth, kenyanske Ngugi wa Thiong'o, og nigerianske Chimamanda Ngozi Adichie.

Svenska Akademien er så vidt oppe i kneståande igjen etter metoo-skandalen som førte til at prisutdelinga i 2018 måtte utsetjast. Prisutdelarane har måtta tole kritikk for å halde fram med å tildele den viktigaste litteraturprisen i verda til menn frå Europa.

Vestlege forfattarar

Det siste tiåret har Nobels litteraturpris berre gått til vestlege forfattarar. For to år sidan lova Svenska Akademien at dei skulle bli meir global og kjønnslikestilt i tildelingane sine. Etter det har to kvinner vorte tildelt prisen, men verken Olga Tokarczuk (Polen, 2018) eller fjorårsvinnar Louise Glück (USA) kjem frå delar av verda som skal tilgodesjåast med fleire prisar.

Dei store vestlege litteraturlanda har alle fleire vinnarar. Frankrike toppar lista med heile 15 nobelprisvinnarar i litteratur. Til samanlikning har dei to mest folkerike statane i verda, Kina og India, berre fostra høvesvis to og ein nobelprisvinnar i litteratur kvar.

Løfta om meir geografisk spreiing har så langt ikkje vorte innfridde. Du må tilbake til 2012 for å finne ein prisvinnar som ikkje er europeisk eller amerikansk, då kinesiske mo Yan var prisvinnar.

Gjer det meir magisk

Kva avvegingar årets komité har gjort, veit ikkje offentlegheita før om 50 år. Så lenge er nominasjonane og avvegingane haldne unna offentleg innsyn. Men det hindrar ikkje fleire enn Maria Hymna Ramnehill i å ha ei meining om kven eller kva som bør påskjønnast når prisen for 2021 blir annonsert torsdag. I litterære sirklar går spekulasjonane høgt.

– Dei innser at dei må vere diskrete og løyndomsfulle, fordi det gjer det heile meir magisk, seier Håkan Bravinger som er direktør i det svenske storforlaget Nordstedts. Han held ein knapp på canadiske Margaret Atwood.

Dei fem medlemmene i nobelkomiteen er valde for tre år. Dei er ansvarlege for å samle inn kandidatar og grunngivingar som dei 13 medlemmene i Svenska Akademien tek stilling til. Den endelege avgjerda blir teken i oktober der alle 18 medlemmer er til stades.

– Eg trur dei har veldig lyst til å finne eit geni frå eit tidlegare neglisjert område, seier litteraturkritikar i Dagens Nyheter, Jonas Thente, til AFP. Hans stalltips er ungarske Peter Nadas.

