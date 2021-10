Sverige og Danmark stansar Moderna-vaksinen for dei yngre

utenriks

Dei svenske helsestyresmaktene kunngjorde onsdag at dei har observert auka førekomst av betennelse i hjarteposen og hjartemuskelen, heiter det i pressemeldinga.

Kort tid etter kunngjorde den dansken Sunnhetsstyrelsen at danske styresmakter stansar bruken av Moderna-vaksinen for alle under 18 år. Også dei viser til tilfella av dei sjeldne biverknadene.

Hjartebetennelse er ein sjeldan biverknad av mRNA-vaksinar. Risikoen er størst blant yngre, spesielt blant unge menn. Personar under 30 år skal framover i staden få Pfizer-vaksinen.

Ingen grunn til å bekymre seg

Risikoen for å utvikle dei sjeldne symptoma er òg til stades ved Pfizer/Biontech-vaksinen, men han er noko større når det gjeld Moderna-vaksinen, påpeikar den svenske medisinprofessoren Rickard Ljung.

– Dei som nyleg er vaksinerte med anten første eller andre dose av Moderna-vaksinen, treng ikkje å bekymre seg fordi risikoen er veldig liten. Men det er fint å vite kva symptom ein skal vere ekstra merksam på, seier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Likevel er det snakk om ein svært sjeldan biverknad, understrekar sjefen for legemiddeltryggleik i Sverige, Veronica Arthurson.

– Det er òg viktig å notere seg at sjølv om hjartemuskelbetennelse kan bli alvorleg, blir det fleste raskt friske igjen, seier ho.

Svenske styresmakter har uansett i stor grad lent seg på Pfizer-vaksinen gjennom heile vaksineprogrammet sitt. I Sverige har det vorte sett 10,6 millionar Pfizer-dosar og 1,8 millionar Moderna-dosar.

Blir ikkje stansa i Noreg

Norske styresmakter går ikkje like langt som nabolanda våre, men FHI kjem i staden med ei oppmoding til alle under 30 om å heller ta Pfizer-vaksinen framfor Moderna.

I Noreg er det Pfizer-vaksinen som har stått sentralt i vaksinasjonen av dei yngste. FHI har tilrådd at Pfizer-vaksinen blir brukt for alle under 18 år fordi det er større erfaring med bruk av denne vaksinen i aldersgruppa.

