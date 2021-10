Optimistisk Laschet etter samtalar med Dei Grøne

utenriks

Laschet snakka med Dei Grøne i Berlin tysdag. Han erkjenner at det er avstand mellom partia, men meiner at denne ikkje er så stor at dei ikkje kan samarbeide.

Ifølgje han kan ein allianse mellom CDU/CSU, Dei Grøne og liberale FDP ha den breie støtta som trengst for å modernisere Tyskland.

Dei Grøne har to partileiarar, Robert Habeck og Annalena Baerbock, og Habeck fortel at partiet saman med FDP vil drøfte samtalane dei har hatt med dei konservative.

Baerbock fortel at det er betydelege forskjellar mellom partia i sosialpolitikken, men at dei er nærare kvarandre i spørsmål om til dømes digitalisering.

Dei Grøne møtte sosialdemokratiske SPD, som vart det største partiet i valet, førre veke.

Dei Grøne har tidlegare sagt at dei føretrekkjer samarbeid med SPD og FDP, men har ikkje utelate moglegheita for å sitje i regjering med CDU.

FDP føretrekkjer CDU/CSU, men har ikkje lukka døra for SPD.

Begge partia skal ha møte om sonderingane onsdag, ifølgje nyheitsbyrået DPAs kjelder.

(©NPK)