Markert fall på børsane i Asia

I Japan gjekk Nikkei 225-indeksen ned rundt 1 prosent, medan den breiare Topix-indeksen fall 0,3 prosent.

I Sør-Korea gjekk Kospi-indeksen ned 1,8 prosent. I Hongkong starta Hang Seng-indeksen bra, før han til slutt fall med 0,6 prosent.

Dette skjer etter ei uvisse rundt ei eventuell auke av gjeldstaket i USA, og dessutan situasjonen rundt den kinesiske eigedomsgiganten Evergrande. Det er stadig bekymring i Asia på grunn av koronasmitten, sjølv om det finst håp om at aktiviteten i økonomien vil bli tilnærma normal igjen gjennom året, etter stor nedgang i 2020.

Risikoen for at det kinesiske eigedomsselskapet Evergrande står i fare for å gå konkurs har ført til meir bekymring blant investorar som allereie var urolege etter Kinas vekstnedgang.

Utviklinga i Asia står i kontrast til den i USA dagen før. På Wall Street auka den teknologitunge Nasdaq-børsen med 1,3 prosent, medan Dow Jones auka med 0,9 prosent. Den breie S&P 500-indeksen steig med 1,1 prosent, med teknologibedrifter og bankar som drivkraft.

Dei tonegivande europeiske børsane fall kraftig frå start onsdag morgon. FTSE 100-indeksen i London låg ved 11-tida med eit fall på rundt 1,2 prosent, medan den tyske DAX 30-indeksen låg med eit fall på 1,8 prosent. Også hovudindeksen på Oslo Børs fekk ein tung start og var ved 11-tida ned rundt 0,8 prosent.

