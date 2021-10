utenriks

Etterspurnaden stig kraftig før vinteren, og det er frykt for knappleik i marknaden.

På TTF-marknaden i Nederland steig prisen til over 145 euro per mwh, medan prisen i Storbritannia steig til over 347 pennyar per eining.

Ein meklar seier til nyheitsbyrået Reuters at prisane er «heilt ville».

Lite vind og kaldare vêr i prognosane er ei delvis forklaring på prishoppet. Men det handlar òg om bekymring for forseinka gassleveransar.

