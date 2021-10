Boris Johnson lovar betre tider i kjølvatnet av brexit og pandemi

utenriks

– Vi har å gjere med dei største underliggjande problema i økonomien vår og samfunnet vårt. Problem som inga regjering tidlegare har makta å handtere, sa Johnson til partifellane sine på landsmøtet til toryane i onsdag.

Denne veka er partiet samla til landsmøte i Manchester, det første fysiske landsmøtet på to år.

I talen sin lova Johnson ei etterlengta overhaling av den britiske økonomien, som har vorte hardt ramma av koronapandemien og konsekvensane av brexit.

Drivstoffmangelen og dei tomme hyllene i mange av butikkane i landet er berre mellombelse utfordringar, forsikra Johnson.

– Vi går no inn i ei ny retning, noko som har vore etterlengta for Storbritannias økonomi, sa Johnson, som seier at landet ikkje skal tilbake til det han kallar «ukontrollert innvandring» i tida før brexit.

I staden skal britiske bedrifter investere i tilsette og teknologi for å dytte landet i ei retning kor høgare lønningar, betre kompetanse og produktivitet skal vere sentralt, seier statsministeren.

Då toryane sist var samla fysisk på landsmøtet for to år sidan, lova han at brexit skulle gjennomførast, noko som skjedde dette året. Så braut pandemien ut, noko som gjorde prosessen endå meir utfordrande, og har gjort det endå vanskelegare for EU-borgarar å arbeide i Storbritannia.

