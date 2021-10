utenriks

Etter at militæret greip makta i februar og deretter slo hardt ned på opposisjonen, har det vore svært uroleg i Myanmar. Medlemslanda i Asean har uttrykt skuffelse over motviljen til militærjuntaen mot å følgje ein fempunkts plan for å dempe uroa.

Planen vart forhandla fram i april, og omfattar mellom anna at det skal sendast ein spesialutsending til landet.

Ei rekkje tidlegare leiarar vart arresterte i kjølvatnet av kuppet, blant dei fredsprisvinnaren Aung San Suu Kyi.

(©NPK)