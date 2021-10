Aftonbladet: Mistenkt bombemann (55) funnen død i Göteborg

utenriks

Mannen vart funnen død i eit vatn i byen onsdag formiddag, ifølgje avisa.

Redningsteneste og politi er på plass etter at dei fekk eit melding klokka 9.15 om at det var funne ein død person i vatnet ved Stenpiren i Göteborg sentrum.

Eksplosjon skjedde tysdag førre veke i ei bustadblokk i Annedal, sentralt i Göteborg. Den sikta budde sjølv i blokka, ifølgje svenske medium. Han er sikta for grov allmennfarleg øydelegging og etterlyst både nasjonalt i Sverige og internasjonalt.

Ikkje stadfesta

Redningstenesta og politiet stadfestar at dei har funne ein drukna person, men identiteten er førebels ikkje offentleggjord, ifølgje SVT.

Kjelder opplyser likevel til Aftonbladet at det er den etterlyste mannen.

Mannen og mor hans skal ha delt ei leilegheit i blokka. Dei skal ha vore trua av utkasting i fleire månader, eit vedtak som skulle setjast ut i livet same dag som eksplosjonen.

Politiet sa òg på eit tidleg stadium at dei ikkje har mistanke om noka tilknyting til gjengkriminalitet.

Store skadar

Aftonbladet skreiv førre veke at dei hadde fått informasjon frå politiet om at det ikkje var ei vanleg bombe av dynamitt som forårsaka eksplosjonen. Hovudteorien er at det kan dreie seg om ei blanding av ulike væsker, mellom anna bensin, som gav stor sprengkraft.

Fleire hundre bebuarar måtte evakuerast etter eksplosjonen i den store bustadblokka litt før klokka 5 tysdag morgon. Nokon måtte hentast ned av brannmannskap.

Fire personar vart alvorleg skadde – tre kvinner i 60-, 70- og 80-årsalderen og ein mann i 50-årsalderen. Sjølve bygningen fekk òg store skadar.