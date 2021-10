To menn og ei kvinne tiltalte for terrorplan i Danmark

utenriks

Dei tre, to menn på 22 og 23 år og ei kvinne på 39, hadde kjemikaliar og utstyr til å byggje ein eller fleire bomber, men politiet har ikkje funne ut kvar dei skulle bruke dei.

Planane deira vart likevel spolerte då dei to mennene vart arresterte, seier statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Alle tre er frå københavnområdet, men politiet har ikkje kunna fastslå om dei antekne angrepa skulle finne stad i Danmark eller i eit anna land.

I tillegg til terrortiltalen er kvinna òg tiltalt for finansiering av terror ved at ho hjelpte fleire personar som er tilknytt IS. Mellom anna er ho skulda for å ha hjelpt dei med sosiale medium og internett, og for å ha spreidd propaganda for IS.

