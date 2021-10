Stoltenberg møtte Biden i Washington: – Vore gjennom nokre vanskelege saker

utenriks

Dei to møttest for å diskutere korleis dei kan styrkje dei transatlantiske banda mellom Europa og USA ytterlegare, og dessutan for å førebu Nato-toppmøte i Madrid neste år, skriv forsvarsalliansen.

– Vi har vore gjennom nokre vanskelege saker, og dei er veldig ulike, seier Stoltenberg til VG.

Stoltenberg og Biden diskuterte mellom anna Afghanistan. Stoltenberg understreka at operasjonen ikkje hadde vore til fånyttes, og han poengterte at gjennom dei 20 åra operasjonen varte, vart ingen Nato-land utsette for terrorangrep som hadde utgangspunkt i Afghanistan.

Ubåt-avtale

Møtet kom tre veker etter at USA kunngjorde det nye forsvarssamarbeidet Aukus. Partnarskapet inneber mellom anna at Australia skal byggje tolv atomdrivne ubåtar, og at dei dermed vrakar ein storkontrakt om å kjøpe konvensjonelle ubåtar frå Frankrike.

Frankrike reagerte med raseri på vrakinga og kalla heim ambassadørane sine frå Australia og USA. Saka har òg vorte ei varm potet for Nato.

– Samtidig må vi ikkje gjere denne saka større enn ho er. Nato-allierte er samde om det viktigaste, nemleg at vi står saman i Nato. Det er veldig stadfesta gjennom møta her i dag. Dei har handla om korleis vi skal halde fram med å omstille Nato i ei tid der verda forandrar seg, seier Stoltenberg.

Afghanistan

I møtet sa Stoltenberg òg at alliansen må halde fram med å tilpasse seg ei meir uføreseielege verda, der konkurransen mellom dei store verdsmaktene aukar, og der cybertruslar, terrorisme og tryggingstruslar knytt til klimaendringane, er aukande.

Stoltenberg møtte òg forsvarsminister Lloyd Austin og Bidens nasjonale tryggingsrådgivar Jake Sullivan, og han snakka med utanriksminister Antony Blinken over telefon.

(©NPK)