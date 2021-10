utenriks

Fantasia opplyser at selskapet ikkje klarte å overhalde ein frist for ei innbetaling til obligasjonseigarar tilsvarande 1,7 milliardar kroner.

Dette skjer samtidig som eigedomsgiganten Evergrande står på randa av konkurs. Situasjonen har utløyst bekymring for konsekvensane for den kinesiske økonomien – og for ringverknadene som kan oppstå i den globale økonomien.

Handelen med Evergrande-aksjen vart stansa på børsen i Hongkong måndag.

