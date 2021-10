Moglegheita til abort på spel i høgsterett i USA

utenriks

Denne terminen kjem ei rekkje andre kontroversielle saker opp til behandling, mellom anna retten til å bere våpen og spørsmål knytte til religion.

Etter halvtanna års avbrot på grunn av koronapandemien returnerer dei ni dommarane i høgsteretten i USA no til salen sin for å komme saman i plenum.

Det blir den første heile terminen etter at tidlegare president Donald Trump utnemnde konservative Amy Coney Barrett til å overta plassen til det liberale ikonet Ruth Bader Ginsburg.

Handla raskt

Då Ginsburg døydde i september handla Trump og det republikanske fleirtalet i Senatet raskt for å erstatte henne før valet i tilfelle Trump tapte – noko han gjorde.

Dermed styrkte dei det konservative fleirtalet i domstolen, som no består av seks konservative og tre liberale dommarar, sjølv om høgsterettsjustitiarius John Roberts til tider stemmer saman med dei liberale.

Med abort, våpen og religion allereie på dagsordenen, og ein mogleg strid om kvotering i kulissane, ligg det an til at høgsterett blir direkte engasjerte i dei kulturkrigane som går føre seg i USA, ifølgje professor David Strauss ved Chicago-universitetet.

Retten til abort i fare

Inga sak blir større enn striden om kvinners rett til abort.

1. desember startar dommarane behandlinga av ei lov i Mississippi som forbyr dei fleste typar abort etter veke 15.

Lågare rettsinstansar stansa lova fordi ho strir mot tidlegare høgsterettsavgjerder som gir statane høve til å regulere, men ikkje forby, abort fram til eit foster er levedyktig rundt veke 24.

Det Mississippi er ute etter, er rett og slett å be høgsterett oppheve retten til abort som vart etablert med den såkalla Roe vs. Wade-rettsavgjerda i 1973 og Planned Parenthood vs. Casey-rettsavgjerda i 1992.

Mississippi er blant tolv delstatar som har vedteke slike lover som har vorte underkjende, men som kan tre i kraft om Roe vs. Wade blir oppheva.

Med fem stemmer mot fire opna høgsterett allereie i september for eit forbod i praksis mot all abort etter veke 6, sjølv om ingen rettsinstans enno har sett nærare på substansen i lova.

Tvil om truverd

Men den rettsavgjerda og Mississippi-saka kan setje USAs høgaste domstols truverd i fare, meiner David Cole, juridisk direktør for borgarrettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU).

Han seier at dei same argumenta som Mississippi no set fram, vart vurderte og avviste av høgsterett i 1992.

– Den einaste forskjellen frå då til no er personane i høgsterett, seier Cole.

Jeff Wall, som jobba i justisdepartementet under Trump, seier at retten kan vedta ei kraftig utviding av retten til å bere våpen og gjere slutt på kvotering av minoritetar på universitet, men meiner at det berre er abortsaka som har potensial til å rokke ved høgsteretts truverd blant folk.

Målingar viser likevel at oppslutninga om domstolen er allereie er dalande. Ei Gallup-måling frå slutten av september viser at berre 40 prosent av dei spurde meiner han gjer ein god jobb, noko som er eit nytt botnnivå. Ei undersøking frå Marquette Law School viser at 49 prosent hadde eit positivt syn på arbeidet til domstolen i september, ned frå 60 prosent i juli.

Kan utvide våpenrett

Våpensaka kjem på timeplanen mot slutten av november når høgsterett behandlar New Yorks avgrensingar av retten til å bere våpen på offentleg plass. Her får domstolen moglegheit til å utvide våpenrettane som blir fastslåtte i det andre grunnlovstillegget (Second Amendment).

Før Barrett kom til, avviste høgsterettsdommarane rutinemessig slike saker, mot stemmene til nokre konservative dommarar.

Og inntil Barrett vart utnemnd, var det ope om Roberts ville bidra til fleirtal for utviding av retten til å bere våpen, eller ikkje.

Skeptisk til endringar

Konservative Roberts er generelt skeptisk til å endre tidlegare rettsavgjerder og har derfor fleire gonger stemt saman med dei liberale mot endringar og tippa balansen, noko som ofte frustrerte dei andre konservative då fordelinga i domstolen var fem konservative og fire liberale.

Over 40 av USAs 50 statar har allereie gjort det lettare å bere våpen ope i det offentlege. Men New York og California, to av dei folkerikaste statane i landet, er blant dei som har streng regulering.

Saka bekymrar tilhengjarar av strengare kontroll.

– Ei utviding av det andre grunnlovstillegget kan innskrenke eller forby fornuftige løysingar som har vist seg effektive for å få slutt på vald med skytevåpen, seier Jonathan Lowy i våpenkontrollgruppa Brady.

Han held fram delstatslover som krev konkret grunngiving for å bere våpen, som døme på slike fornuftige løysingar.

Religion og kvotering

Ei sak frå Maine gir høgsterett høve til å vurdere religiøse rettar på utdanningsområdet. Der har nokre foreldre gått til retten for å krevje å få bruke statlege stipend til religiøse skular.

Kvotering er enno ikkje på dagsordenen, men ei sak om at Harvard kvoterer inn minoritetar ved opptak, kan komme til behandling.

Lågare rettsinstansar har gitt Harvard rett, men dette er ein type sak der den meir konservative samansetninga av høgsterett kan få betydning.

For berre fem år sidan heldt høgsterett oppe retten til kvotering ved opptak, men det var før Trump fekk høve til å utnemne tre konservative dommarar.

Andre saker som kjem til behandling, gjeld dødsstraffa for mannen bak bomba ved Boston Marathon, og saker om styresmaktene kan halde tilbake informasjon dei meiner kan skade nasjonal tryggleik.

I dei fleste av dei store sakene kjem inga rettsavgjerd før til våren, fordi dommarane tek seg god tid til å gå gjennom stoffet og skrive og flikke på grunngivingane sine.

Press på Breyer

Til våren vil truleg òg Stephen Breyer signalisere om han vil halde fram eller trekkje seg frå jobben han har hatt sidan 1994. Det er ofte om våren at dommarar går av, for å gi presidenten tid til å velje og utnemne ein ny før høgsterett er tilbake frå sommarferien.

Somme liberale politikarar har lagt press på den allereie 83 år gamle, liberale Breyer for å trekkje seg, slik at president Joe Biden får moglegheit til å utnemne ein ny liberal dommar som kan sitje lenge.

Høgsterettsdommarane sit til dei døyr, eller til dei trekkjer seg. Og situasjonen med Ginsburg har neppe unngått Breyers merksemd.

Ho vart sitjande gjennom Barack Obamas periode og døydde 87 år gammal, berre litt over ein månad før valet, medan Trump framleis var president.

Det gav han ei gyllen moglegheit til å utnemne endå ein konservativ dommar.

