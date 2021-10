Intern feil førte til at plattformene til Facebook var nede i seks timar

utenriks

Plattformene byrja å slite like etter klokka 17.30, viser nettsida Downdetector, som sporar problem for ulike nettsider. Like før midnatt byrja problema å løyse seg.

– Vi har jobba hardt for å rette opp igjen tilgangen til appane og tenestene våre, og vi er glade for å kunne seie at dei no er på veg til å fungere igjen, skriv Facebook på Twitter klokka 0.33 natt til tysdag.

Feilen gjaldt òg plattformer som WhatsApp, Instagram, og Messenger, som er eigd av Facebook. Plattformene deler mykje av den same infrastrukturen.

Brukarar som besøkte sidene, vart møtte av ei feilmelding om at nettstaden ikkje var tilgjengeleg.

Intern feil

Det var eit mislykka forsøk på å konfigurere ruterane til Facebook som førte til at plattformene var nede, opplyser Facebook i ei pressemelding.

– Feilen hadde store konsekvensar for korleis datasentera våre kommuniserer, noko som førte til full stans, skriv selskapet

– Vi har ingen bevis for at brukardata vart leke som følgje av nedetida, skriv dei.

Feilen førte òg til problem i mange av dei interne systema og verktøya til Facebook. Dette førte til at det tok lengre tid for selskapet å finne og løyse feilen.

Børsnedgang

Måndag stengde dei amerikanske børsane med nedgang, mellom anna som følgje av driftsproblema hos Facebook. Facebook-aksjen fall med heile 4,9 prosent.

Facebook har om lag 2,9 milliardar brukarar.

(©NPK)