IMF justerer ned utsiktene for vekst

utenriks

I forkant av årsmøtet i IMF og Verdsbanken neste veke seier IMF-sjefen Kristalina Georgieva at risikoen for inflasjon, aukande gjeldsbyrde og forskjell mellom landa når det gjeld tilgangen på koronavaksinar, hemmar veksten.

– Vi står framfor ein global jobb for å hente seg opp att som blir hemma av pandemien og følgjene frå han, og det gjer det vanskeleg å gå framover på ein adekvat måte, seier ho i ein tale som ho skal halde i Milano tysdag.

Ho seier at hindringane for balansert vekst har vorte tydelegare i og med at det blir svært ulik vekst mellom land med tilgang på vaksinar og dei som ikkje har det.

IMF blir venta å komme med nye spådommar om veksten neste veke, men Georgieva gjer det klart allereie no at veksten blir lågare enn dei 6 prosentane som var spådde i juli.

