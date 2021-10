Frankrike truar med å kutte straumen til Kanaløyane

utenriks

Frankrike reagerer sterkt på at Storbritannia nektar å gi franske fiskarar alle dei fiskerilisensane dei har bede om i tråd med brexitavtalen.

– Frankrike vil ikkje finne seg i dette, sa den franske EU-ministeren Clement Beaune til Europe 1 og viste til Kanaløyane der Storbritannia er avhengig av straum frå Frankrike.

Han gjekk ikkje i detalj, men åtvaringa spelte på ein trussel som fiskeriminister Annick Girardin kom med i mai om at konflikten kunne ramme straumforsyninga via undervasskabelen til Jersey.

Kanaløyane Jersey og Guernsey ligg rett utanfor kysten av Frankrike.

Fiskerettar for EU-båtar i britisk farvatn var eit sentralt problem i forhandlingane om skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU etter brexit.

Konflikten nådde eit klimaks i mai då ein flåte på 50 franske fiskebåtar samla seg til protest ved hamna i Saint Helier på Jersey. Både franske og britiske marinefartøy vart involverte.

Sidan har franske fiskarar søkt om nye lisensar, men dei klagar over tungt byråkrati og krav om bevis for at dei har fiska i britisk sone før brexit, noko som ikkje er lett å bevise, særleg for små båtar.

Dei klagar òg over mange avslag. Førre veke sa Storbritannia at dei berre vil innvilge tolv av 47 søknader, medan Jersey har gitt 64 faste og 31 mellombelse lisensar, medan 75 er avslått.

(©NPK)