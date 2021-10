Facebook-varslar vitna i Kongressen: – Svekkjer demokratiet

utenriks

Frances Haugen vitna i Kongressen etter at ho lak store mengder dokument til styresmaktene og avisa Wall Street Journal som mellom anna viste korleis Facebook visste at produkta deira er skadeleg for unge jenter.

– Eg er her i dag fordi eg meiner at produkta til Facebook skader barn, fører til splid og svekkjer demokratiet vårt, sa Haugen då ho fekk ordet, ifølgje The Guardian.

– Handling frå Kongressen må skje. Dei kjem ikkje til å løyse denne krisa utan deira hjelp, fastslo ho.

Haugen er ein 37 år gammal IT-spesialist frå Iowa som også har jobba for Google og Pinterest.

Vil ha openheit

I høyringa refsa Haugen Facebook for hemmeleghald. Ho sa at styresmaktene slit med å regulere selskapet fordi dei ikkje har nok informasjon.

– Vi må ha full openheit. Så lenge Facebook opererer i mørket og skjuler forskinga si for offentlegheita, kan dei ikkje haldast ansvarlege. Inntil insentiva blir endra, kjem ikkje Facebook til å forandre seg, sa Haugen.

Haugen møtte til høyring i Senatet mindre enn eit døgn etter at Facebook og underprodukta Instagram og WhatsApp var nede i rundt sju timar, noko som ramma milliardar av brukarar.

For stor makt hos få

I høyringa vart ho spurt om strukturane internt i Facebook og korleis avgjerder blir tekne, noko som fekk Haugen til å forklare korleis direktøren Mark Zuckerberg har uforholdsmessig stor makt.

– Det er ingen andre enn Zuckerberg sjølv som held han ansvarleg, sa varslaren.

Då ho fekk spørsmål om konkrete bevis på at Facebook er skadeleg for barn, viste ho til at 6 prosent av spurde barn har vedgått at dei er så avhengige av Instagram at det går ut over skule og helse, ifølgje selskapet sine eigne undersøkingar.

Refsa av senatorar

Den demokratiske senatoren Richard Blumenthal sparka i gang høyringa med eit opningsinnlegg der han refsa Facebook for å setje profitt framfor alt.

Seinare tok senatoren Ed Markey ordet. Han var ikkje nådig då han uttalte seg om Facebook.

– Dette er beskjeden min til Mark Zuckerberg: Tida er over for at du invaderer privatlivet vårt, fremjar giftig innhald og lever på barn og tenåringar, sa demokraten. Han lova at Kongressen vil ta grep.

Senatoren Amy Klobuchar, også ho frå Demokratane, sa ho trur Haugens varsel er det som skal til for at Kongressen gjer noko.

– Eg trur det er tid for handling, og eg trur du er katalysatoren for det, sa ho.

Stod fram

Søndag sa Haugen på CBS-programmet «60 Minutes» at Facebook er mykje verre enn noko ho har sett før.

– Stadig vekk viser Facebook at dei vel profitt framfor tryggleik. Dei subsidierer og betaler for profitten sin med tryggleiken vår, sa Haugen.

– Då vi skjønte at tobakksprodusentar skjulte skadane dei forårsaka, tok styresmaktene affære. Då det gjekk opp for oss at bilar var tryggare med bilbelte, gjekk styresmaktene til aksjon. Eg tryglar dykk om å gjere det same her, sa ho i utdrag som var gitt att i forkant av høyringa.

(©NPK)