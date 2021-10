Blinken møter Macron for å roe gemytta

utenriks

USAs utanriksdepartement opplyser at Blinken likevel fekk møte Macron, sjølv om det, i strid med vanleg diplomatisk praksis, ikkje var lagt opp til eit slikt møte.

Møtet varte i 40 minutt, og dei to vart samde om «at dei no har anledning til å utdjupe og styrkje samordninga, sjølv om mykje hardt arbeid framleis står att», ifølgje ein amerikansk UD-talsmann.

Blinken møtte òg den franske motparten sin Jean-Yves Le Drian, men i strid med vanleg praksis var det ingen pressekonferanse etterpå.

Frankrike er framleis rasande over at Australia kansellerte ein lukrativ kontrakt for ubåtar og i staden kjøper atomubåtar i USA, samtidig med at USA, Australia og Storbritannia inngjekk ei forsvarspakt.

Macron kalla hemmelege samtalar i forkant av avlysinga av kontrakten eit dolkestøyt i ryggen og kalla tilbake ambassadørane frå Washington og Canberra.

