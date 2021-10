Amnesty skuldar Taliban for massakre

utenriks

Dei 13 menneska tilhøyrde den lokale Hazara-befolkninga, ifølgje Amnesty.

Elleve av dei drepne var tidlegare medlemmer av dei afghanske tryggingsstyrkane. Ni av dei vart likviderte etter at dei hadde overgitt seg, ifølgje Amnesty, som skriv at drapa ser ut til å vere krigsbrotsverk.

To sivile, mellom anna ei 17 år gammal jente, vart i tillegg drepne medan dei prøvde å flykte.

Taliban nektar for drapa, som Amnesty dokumenterer gjennom forklaringar frå vitne, bilete og video.

– Avrettingar

– Desse kaldblodige avrettingane er ytterlegare bevis på at Taliban gjer same type råskap som dei var berykta for då dei sist var ved makta i Afghanistan, seier generalsekretæren i Amnesty, Agnès Callamard, i ei pressemelding.

Taliban tok makta i Afghanistan i midten av august. Då lova leiarane at dei ville vere meir moderate enn førre gong dei sat med makta frå 1996 til 2001.

Det har sidan vore fleire døme på det motsette. Mellom anna har ikkje kvinner fått komme tilbake til jobbane sine, og motstandarar av regjeringa har vorte hardt straffa.

Vanskeleg å dokumentere

Ifølgje Amnesty er det vanskeleg å dokumentere Talibans harde grep om makta, sidan dei har avgrensa bruken av mobiltelefonar i mange regionar.

Likevel kan organisasjonen dokumentere at Taliban-krigarar opna eld mot ei folkemengd i slutten av august. Bilete viser fleire av dei drepne med skotskadar i hovudet.

– Taliban krenkjer igjen og igjen rettane til afghanarar som dei ser på som motstandarane sine, seier Callamard.

– Dei drep til og med menneske som allereie har overgitt seg. Taliban hevdar at dei ikkje angrip tilsette frå den førre afghanske regjeringa, men desse drapa viser noko anna, seier ho.

(©NPK)