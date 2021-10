Amnesty: Taliban likviderte 13 hazaraer

utenriks

Ni av dei tidlegare regjeringssoldatane vart drepne sjølv om dei allereie hadde overgitt seg i Khidir-distriktet, ifølgje Amnesty, De to sivile vart drepne då dei prøvde å flykte frå området.

Hazaraene er Afghanistans tredje største etniske gruppe, og dei vart brutalt forfølgde då Taliban sist styrte på 90-talet.

– Desse kaldblodige likvideringane er nytt bevis for at Taliban gjer dei same forferdelege overgrepa som dei var notorisk for under sitt førre styre, seier Amnestys generalsekretær Agnès Callamard.

Talibans politisjef i Daikundi nektar for at det har gått føre seg utanomrettslege likvideringar, og Amnesty har ikkje fått nokon kommentar frå Taliban.

