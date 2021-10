Varslar: Facebook vel profitt framfor tryggleik

utenriks

Frances Haugen, ein 37 år gammal IT-spesialist frå Iowa som også har jobba for Google og Pinterest, sa i eit intervju med CBS-programmet 60 Minutes søndag at Facebook er mykje verre enn noko ho har sett før.

– Stadig vekk viser Facebook at dei vel profitt framfor tryggleik. Dei subsidierer og betaler for profitten sin med tryggleiken vår, sa Haugen. Ho meiner at Facebook må regulerast.

– Den versjonen av Facebook som eksisterer i dag, riv samfunna våre i stykke og bidreg til etnisk vald over heile verda, seier ho.

Storm

Stormen har rasa rundt Facebook sidan Haugen anonymt lak dokument til Kongressen og Wall Street Journal som viste korleis Facebook visste at produkta deira, mellom anna Instagram, skader unge jenter, særleg i forhold til kropp.

På 60 Minutes forklarte ho korleis Facebook justerer algoritmane sine for å utløyse reaksjonar, og seier at deira eiga forsking viser at det er lettare å utløyse hat enn andre kjensler.

Dei forstår at om dei endrar algoritmane i tryggare retning, vil folk bruke mindre tid på nettstaden og klikke mindre på reklamane, slik at dei tener mindre pengar, sa ho.

Facebook avviser

Ho sa at Facebook under valet i fjor innsåg kva fare eit slikt innhald utgjer, og derfor innførte tryggingssystem. Men så snart valet var over, gjekk dei tilbake til slik det var.

– Dei prioriterer vekst over tryggleik. For meg verkar det som eit svik mot demokratiet, sa ho.

Visepresident i Facebook, Nick Clegg, kallar skuldingane villeiande og avviser at Facebooks eiga forsking åtvara mot at Instagram er skadeleg for unge jenter

Sjølv om Haugen ikkje trekkjer ein direkte tråd mellom Facebook og storminga av Kongressen 6. januar, sa Clegg at også ei slik kopling er latterleg.

