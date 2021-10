Politiet etterforskar mogleg brotsverk etter ulykka der Vilks døydde

utenriks

Bilen med Lars Vilks kom over i motsett køyrefelt på ei strekning der køyrefelta ifølgje Expressen er skilde av eit wiregjerde.

Redningstenesta og politiet har tidlegare konstatert at det skal mykje til for at eit køyretøy kan passere over i det andre køyrefeltet der det er slike wiregjerde, skriv Expressen.

Vilks var på veg heim frå Stockholm der han var heime hos TV-profilen Stina Dabrowski til middag, då ulykka skjedde.

Ifølgje avisa køyrde bilen med han og dei to politimennene i høg fart, og dei hadde følgje av ein annan politibil bak.

Då bilen kom over i det motgåande køyrefeltet, kom han under ein lastebil, og begge bilane tok fyr.

Expressen skriv at vegstrekninga er ombygd fleire gonger dei siste åra for å auke trafikktryggleiken.

Begge politimennene og Vilks mista livet i ulykka, som skjedde utanfor Markaryd i Småland søndag ettermiddag.

Vilks var eit hatobjekt for muslimar over heile verda, og levde derfor under konstant politivern. Dei to omkomne politimennene var blant livvaktene som passa på han.

Politiet har varsla pressekonferanse om ulykka måndag formiddag.

