Politiet: Ingenting tyder på ytre påverknad bak Vilks-ulykka

– Vi ønskjer å sjå bort frå at det har vore nokon ytre påverknad her. Det er ingenting som tyder på at det er tilfellet, men vi ønskjer likevel å kunne stengje den døra i etterforskinga, sa Stefan Sinteus, sjef for den regionale utgreiingseininga på ein pressekonferanse måndag.

Den kontroversielle kunstnaren omkom i ei trafikkulykke søndag, saman med to politimenn i bilen.

Dei to politimennene hadde i fleire år arbeidd med å verne Vilks, som levde under politivern etter at han teikna profeten Muhammed i 2007.