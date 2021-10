Ordførar og tidlegare skodespelar blir presidentkandidat i Filippinane

utenriks

46-åringen, som gjerne blir omtalt som Isko Moreno, har dei siste åra notert seg som ein populær ordførar i hovudstaden i landet.

Han har òg ein lang karriere bak seg som skodespelar i ei rekkje filmar og TV-seriar. Ei fersk meiningsmåling viser at han no er blant favorittane til å ta over etter Rodrigo Duterte, som går av i mai etter at seksårsperioden er over.

– Gi meg, med deira hjelp, ein sjanse til å tene dette landet og alle filippinarar rundt om i verda, sa Domagoso etter å ha stadfesta kandidaturet sitt måndag.

