Nye handelssamtalar mellom USA og Kina

USAs handelsutsending Katherine Tai skal møte representantar frå Kina dei kommande dagane til det ho beskriv som «ærlege samtalar», ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Måndag skal ho halde ein tale som AFP har fått tilgang til. Der vil ho understreke strategien Biden-administrasjonen har lagt opp til, om å samarbeide med allierte i handelskonkurransen sin med Kina.

Bidens forgjengar Donald Trump, som i mindre grad la vekt på internasjonalt samarbeid, skapte stor ubalanse i den globale marknaden med handelskrigen sin med Kina. No tek USA i bruk nye metodar.

– Washington vil bruke den fulle breidda av tilgjengelege verktøy, og dessutan utvikle nye metodar som trengst for å forsvare USAs økonomiske interesser mot skadeleg praksis, heiter det i Tais tale.

I januar 2020 signerte dei to landa det som vart omtalt som første fase av ein handelsavtale. Avtalen medførte ei viss våpenkvile i den langvarige handelskrigen mellom landa.

Kina lova då å auke importen av amerikanske varer med 200 milliardar dollar. Men dei er langt unna å nå dette målet, ifølgje analytikarar. Ein talsperson for Biden-administrasjonen som ønskjer å vere anonym, indikerer at dei ikkje er nøgde med resultatet, men understrekar samtidig at USA ikkje ønskjer å eskalere spenninga mellom dei to landa.

