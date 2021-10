Nerveforsking blir påskjønt med nobelpris i medisin

utenriks

Resultata blir beskrivne som banebrytande av Nobelförsamlingen ved Karolinska Institutet i Stockholm.

– Oppdagingane utgjorde startskotet for ei rask utvikling som inneber at vi no forstår korleis kjensla av varme, heite, kulde og ulike mekaniske stimuli kan oppstå i nervesystemet vårt, heiter det i grunngivinga.

– I dagleglivet tek vi desse sanseinntrykka for gitt. Men korleis vert temperatur og trykk omsett til nervesignal? Årets nobelprisvinnarar har svart på dette spørsmålet.

Julius (65) er professor ved University of California i San Francisco, medan Patapoutian er professor ved Scripps Research, eit forskingsinstitutt som også ligg i California.

På slutten av 1990-talet studerte Julius stoffet kapsaicin, som finst i chilipepar, for å identifisere nervesensorar som gjer det mogleg for huda å respondere på varme.

I fjor fekk dei to amerikanarane den norske Kavliprisen for forskinga på nerveimpulsar.

Prisen i fysiologi eller medisin er den første som er kunngjort av årets nobelprisar. Det er Nobelförsamlingen ved Karolinska Institutet som peikar ut vinnarane av denne prisen.

