Mannskap jobbar på spreng for å avgrense oljesølet i California

Minst 572.000 liter olje har leke ut i havet utanfor Orange County sør i California, og kan gi vesentlege økologiske konsekvensar på strendene og i våtmarkene, opplyste styresmaktene i Huntington Beach i Orange County sør i California søndag.

Borgarmeister Kim Carr i Huntington Beach sa søndag at strendene i lokalsamfunnet som gjerne blir kalla «Surf City», kan bli verande stengde i fleire veker eller månader. Denne helga ville strendene normalt sett vore fylte opp av folk som spelte volleyball, sumde og surfa i det sommarlege vêret.

– I eit år der vi har hatt ei lang rekkje store og utfordrande problem, utgjer dette oljeutsleppet ei av dei verste hendingane vi har måtta handtere på fleire tiår, sa Carr.

– Vi gjer alt vi kan for å verne helsa og tryggleiken til innbyggjarane våre, dei som besøkjer oss og naturen, sa han.

– Øydelagt

Nokre fuglar og fiskar vart fanga i oljesølet og døydde, ifølgje Katrina Foley, tilsynsperson i Orange County.

– Olja har infiltrert eit heilt våtmarksområde, og det har betydelege konsekvensar for dyrelivet, sa ho søndag, ifølgje CNN.

Ho fortel at dei i fleire tiår har jobba saman med ei rekkje organisasjonar for å halde oppe våtmarksområdet Talbert.

– Og no har det vorte øydelagt på berre ein dag, sa ho.

Utsleppet skapte ein mange kilometer brei film som låg på vatnet. Olja vart skyld i land som klissete, svarte klumpar. Ein stank av petroleum gjennomsyra søndag lufta i heile området.

– Du får smaken i munnen berre av å puste inn dampen i lufta, sa Foley.

Vil halde fram

Lekkasjen kjem av skadar på røyrleidning knytt til oljeplattforma Elly utanfor kysten, ifølgje styresmaktene i Orange County. Olje byrja å leke ut laurdag og spreidde seg 34 kilometer, ifølgje kystvakta. Oppryddingsmannskapa frå kystvakta brukte skimmerar for å suge opp olja og lenser for å avgrense omfanget.

I 14-tida søndag ettermiddag lokal tid stadfesta Amplify Energy Corp, som eig anlegget, at lekkasjen var tetta.

Likevel vil olja truleg halde fram med å dra seg mot land i fleire dagar framover. Det vil truleg påverke både Newport Beach, som ligg sør for Huntington Beach, og andre nabobyar.

Blant dei største

Oljelekkasjen blir omtalt som ein av dei største i Californias historie. I 1990 lak 1,6 millionar liter råolje ut då eit tankskip gjekk på grunn utanfor Huntington Beach.

I 2015 sprakk ein røyrleidning nord for Santa Barbara, noko som førte til at 541.313 liter råolje lak ut over Refugio State Beach.

