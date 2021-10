Fumio Kishida godkjend som Japans nye statsminister

utenriks

Ifølgje det japanske mediet NHK vil han skrive ut nyval til 31. oktober, skriv Reuters, og Det liberaldemokratiske partiet (LDP) blir venta å behalde det store fleirtalet sitt.

Kishida, ein moderat politikar med forkjærleik for baseball, vann lett avstemminga i nasjonalforsamlinga med 311 stemmer mot 124 for opposisjonsleiaren Yukio Edano.

Når Kishida utnemner den nye regjeringa si, blir det venta at ho består av både nye ansikt og statsrådar frå Sugas regjering.

Både utanriksminister Toshimitsu og forsvarsminister Nobuo Kishi blir venta å halde fram, medan ny finansminister truleg blir Shunichi Suzuki. Regjeringa får truleg tre kvinner.

Suga opplyste 3. september, etter berre eitt år som statsminister, at han ikkje ønskte å ta attval som partileiar i LDP. Kishida vart førre veke valt til etterfølgjaren hans framfor den populære vaksineministeren Taro Kono.

64-åringen, som er tidlegare utanriksminister, blir rekna som eit trygt val som neppe endrar den noverande kursen til regjeringa i særleg grad.

Koronapandemien

Den store utfordringa hans blir å få økonomien på fote igjen etter koronapandemien. Japan har i stor grad vore nedstengd heile det siste året, og det var først førre veke at dei fleste av tiltaka vart oppheva.

Rundt 60 prosent av befolkninga er vaksinert, men det er bekymring for at helsevesenet kan overbelastast om det kjem ei ny smittebølgje.

Før valet om mindre enn ein månad er den låge oppslutninga til regjeringa hans første omgåande utfordring.

Populariteten har dalt som følgje av mellom anna handteringa av koronakrisa og avgjerda om å halde sommar-OL i Tokyo. Det blir likevel venta at regjeringspartiet LDP beheld fleirtalet sitt, sjølv om nokre mandat kan gå tapt.

I sentrum

Kishida er rekna som ein politikar som står nær det politiske sentrumet. Han har lova ein stor økonomisk atterreisingspakke, medan han har òg sagt han vil få ned dei økonomiske forskjellane i landet.

Tidlegare har Kishida hevda at den økonomiske politikken til tidlegare statsminister Shinzo Abe berre styrkja store selskap.

Den kommande statsministeren ser på det som sitt livs jobb å avskaffe atomvåpen. I 2016 tok han USAs dåverande president Barack Obama med til Hiroshima.

Stø kurs i utanrikspolitikk

Når det gjeld tryggingspolitikk og diplomati, er det lite som tyder på at det blir endringar, ifølgje Yu Uchiyama ved Tokyo-universitetet. Han støttar dei tette sambanda mellom USA og Japan på tryggingsfeltet.

I tillegg støttar han tryggingssamarbeid med likesinna demokrati i Europa for å demme opp for Kinas aukande innverknad og atomtrusselen frå Nord-Korea.

Trass i det liberale ryktet sitt har han vorte sett på som utydeleg når det gjeld sosiale spørsmål som rettar for homofile. Kishida har sagt at han ikkje er heilt klar for å godta likekjønna ekteskap.

Ustabil trend

Japan har den siste tida vore prega av mange politiske skifte, noko som er uvanleg i landet etter åtte år med Abe som statsminister.

– Bekymringa er ikkje knytt til individ, men stabiliteten i japansk politikk, seier Michael Green ved Center for Strategic and International Studies til nyheitsbyrået AP.

Han seier det avgjerande no er om Japan går inn i ein periode med skiftande leiarskap eller tilbake til ein meir stabil politisk situasjon.

