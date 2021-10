Flyktningar blir kasteballar i konflikt mellom Polen og Kviterussland

utenriks

Etter å ha halde ut krigen i Syria i eit tiår, klarte Boshra al-Moallem og dei to søstrene hennar å flykte. Broren hadde komme seg til Belgia året før. Her hadde han klart å spare opp nok pengar til å setje den desperate planen ut i livet.

Men reisa vart ei skremmande oppleving som nesten kravde liv. Al-Moallem vart sitjande fast på grensa mellom Polen og Kviterussland i 20 dagar, bokstaveleg talt drive fram og tilbake av væpna vakter i eit myrområde.

Svolt og vassmangel

Ho heldt ut kalde netter, myggsvermar, svolt og vassmangel. Først etter at ho kollapsa av utmatting og dehydrering, frakta polske vakter henne til sjukehus.

– Eg hadde inga aning om at vi skulle bli utsette for noko slikt. Dei fortalde oss at det var lett å komme seg inn i Europa, å få eit nytt liv og leggje krigen bak oss, seier den 48 år gamle kvinna til nyheitsbyrået AP.

Ho prøver å komme til hektene på eit flyktningsenter i det austlege Polen.

– Eg kunne ikkje fatte at eg endå ein gong skulle ende opp i ein krig i eit grenseområde.

Mange tusen

Al-Moallem er ein av tusen som dei siste vekene har reist til Kviterussland, for så å bli sendt over grensa til Polen av kviterussiske grensevakter. EU har fordømt denne praksisen og seier at Kviterussland driv ei form for hybridkrig mot unionen.

Boshra al-Moallen er opphavleg frå Homs i Syria. Krigen tvinga henne på flukt, og ho enda i Damaskus. Ho fortel at kviterussiske tenestemenn lurte henne til å tru at reisa inn i EU var ei smal sak. Men så vart ho brukt som eit «våpen» i konflikten mellom Kviterussland og EU-landet Polen.

Men på polsk side var det lite medynk å finne. Al-Moallem fortel om ei røff og avvisande haldning. Ho vart nekta vatn, og dei brukte hundar for å skremme henne og andre migrantar. Gong på gong vart dei drivne fram og tilbake over grensa.

Grenser sprang opp

I mange år har menneske på flukt frå krig i Midtausten lagt ut på den farefulle ferda over Middelhavet eller Egearhavet for å søkje tryggleik i Vest-Europa. Men etter at ein million migrantar tok seg inn i EU i 2015, har fleire land i unionen bygd murar av betong eller piggtråd. Dronar saumfer grenseområda. Avtalar vart inngått med Tyrkia og Libya som fekk milliardoverføringar for å hindre menneske på flukt i å ta seg til Europa.

Den mindre vakta ruta inn i EU gjennom skogar og myrlandskap i det austlege Europa stod fram som eit alternativ først etter at EU innførte sanksjonar mot president Aleksandr Lukasjenko. Det skjedde i kjølvatnet av eit omstridd val og brutale politiaksjonar mot demonstrantar.

Plutseleg kom migrantar og flyktningar frå Irak, Syria og ei rekkje andre land med fly til Minsk på turistvisum. Deretter vart dei køyrde til grensa av personar som opererte som reine menneskesmuglarar. Dei tre EU-landa Polen, Litauen og Latvia skuldar Lukasjenko for destabilisering.

Uro

Viss det er målet, har planen langt på veg lykkast. Polen har nekta innreise for fleire tusen migrantar og forbyr dei å søkje om asyl, eit klart brot på internasjonale konvensjonar om menneskerettar. Regjeringai Polen har vorte sterkt kritisert av menneskerettsgrupper både heime og ute.

Stanislaw Zaryn er talsmann for dei polske spesialtenestene. Han seier at polske styrkar alltid vil prøve å hjelpe migrantar viss liva deira er i fare. I andre tilfelle, seier Zaryn, må Polen opptre bestemt og verne grensa. Det sjølv om det smerter soldatane ikkje å kunne hjelpe, som han seier det.

«Kunstig rute»

Zaryn meiner Polen er i ein fastlåst konfrontasjon med Kviterussland, som har Russlands president Vladimir Putin på si side.

– Polen er av den oppfatninga at berre ved å bestemt vakte grensa mot Kviterussland, kan denne migrasjonsruta stansast. Han kallar det ei kunstig rute, konstruert av Lukasjenko med russisk hjelp og støtte.

– Ruta vart funnen på for å ta hemn over heile EU, seier tryggingssjef Zaryn.

Bryt forpliktingar

Det er så langt funne seks døde migrantar i grenseområdet. Menneskerettsgrupper er forferda og krev at Polen må respektere lover og overhalde forpliktingane sine om å la migrantar søkje asyl. Å skuve folk fram og tilbake over ei grense er uhøyrt, heiter det.

– Det er heilt opplagt for oss at dette er Lukasjenkos politiske handlingar retta mot Polen og resten av EU. Men det rettferdiggjer ikkje handlingane til den polske staten, seier Marianna Wartecka frå menneskerettsgruppa Fundacja Ocakenie.

Den kviterussiske presidenten avviser alle påstandar om at han driv folk inn i Polen. Statsmedium i Kviterussland bruker dei polske reaksjonane som «bevis» på at EU er ein stad der menneskerettar ikkje blir overhaldne.

– Inga sak

Boshra al-Moallem var engelsklærar i Syria før ho flaug til Minsk og tok med slektningane sine i taxi til grensa. Kviterussiske styrkar følgde dei til eit punkt der dei kunne krysse grensa. 48-åringen fortel gråtande historia si til AP om kva kviterussarane fortalde dei.

– Det er inga sak å komme til Polen. Ruta går over ei myr. Berre kryss myra og framleis opp bakken, så er de i Polen.

– Men då vi prøvde å komme oss over bakketoppen, vart vi drivne tilbake av polske vakter. Alle saman – familiar, kvinner, menn og barn. Ungane skreik og gret. Eg tagg om litt vatn, men vi fekk berre ordrar om komme oss tilbake til Kviterussland.

– Vi har ikkje ansvar for dykk, lydde beskjeden til soldatane.

Dette skjedde igjen og igjen. Dei kviterussiske soldatane gav dei nokre gonger litt brød og førte dei såg tilbake morgonen etter. Under desse utmattande dagane filma al-Moallem med mobilen sin. Noko vart lagt ut på Facebook. Bileta og hennar eiga historie dannar grunnlaget for APs reportasje.

Pressa stengd ute

Hendingar som dette skjer som oftast utanfor merksemda til opinionen. Både Polen, Litauen og Latvia har innført krisetilstand ved grensa, nokon som hindrar journalistar og menneskerettsarbeidarar frå å reise dit. Dei polske tiltaka har brei støtte i befolkninga. Det konservative regjeringspartiet styrkjer seg i meiningsmålingane.

Nyleg sende Polen ut 31.000 tekstmeldingar til utanlandske telefonar langs grensa. Der stod det dette på engelsk, ifølgje nyheitsbyrået AFP:

– Den polske grensa er stengd. Kviterussiske styresmakter har loge til dykk. Reis tilbake til Minsk!

Dei vart vidare informerte om at dei som kryssar grensa ulovleg, kan bli fengsla.

Ønskjer tryggleik

Trass i dei strenge tiltaka har det komme meldingar om at nokre asylsøkjarar har klart å komme seg inn i EU lenger vest, som oftast for å gjenforeinast med familie i Tyskland.

Al-Moallem og slektningane hennar håpar å kunne forlate flyktningsenteret dei er plasserte i, for å reise til Belgia der broren bur. Alle vil dei søkje politisk asyl i Belgia.

– Alt eg ønskjer, er at familien kan bli sameint etter mange år med traume. Vi vil berre kunne følgje oss trygge. Det er alt, seier ho.

(©NPK)