Brexit-ministeren til britane truar med å vrake avtalen med EU

utenriks

På landsmøte til dei konservative i Manchester hevda Frost at brexitavtalen, som han forhandla fram og som vart underteikna av både Storbritannia og EU, undergrev freden i Nord-Irland.

Om det ikkje blir gjort betydelege endringar i avtalen, seier han at han vil utløyse artikkel 16, som opnar for at partane kan suspendere avtalen.

Frost har komme med same trussel før, utan at han har følgt opp. Men skulle han bryte avtalen, ville det føre til at britanes allereie kjølige forhold til EU ville bli djupfrose.

Problemet som skaper uro i forholdet, er handelsavtalen for Nord-Irland, som er den einaste delen av Storbritannia med ei landegrense til EU, nemleg mot Irland.

For at fredagsavtalen i Nord-Irland ikkje skal undergravast, må den grensa haldast open, og derfor vart det avtalt at Nord-Irland skulle bli verande i EUs indre marknad, og at toll- og grensekontroll må skje mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Men dette har vore til stor irritasjon for Nord-Irlands unionistar, som meiner at tollkontrollen skaper byråkrati og svekkjer banda mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

(©NPK)